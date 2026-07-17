В Иране сообщили об ударах по месту дислокации самолетов и вертолетов ВВС США

Армия Ирана сообщила об ударах по месту дислокации авиации США в Бахрейне В Иране сообщили об ударах по месту дислокации самолетов и вертолетов ВВС США

Москва17 июл Вести.Армия Исламской Республики Иран нанесла удары с помощью дронов по месту размещения военной авиации Соединенных Штатов на базе в Бахрейне. Об этом говорится в заявлении иранской армии, которое цитирует гостелерадиокомпания IRIB.

Как отмечается, удары нанесены в ответ на "враждебные действия" Вашингтона.

Армия Исламской Республики нанесла удары беспилотниками по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии на базе в Бахрейне сообщается в заявлении

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале очередной серии американских ударов по иранским целям. Издание Donya-e-Eqtesad написало, что американские военные нанесли удары по железнодорожному узлу в портовом городе Бендер-Аббас