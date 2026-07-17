Fars: под удар ВС США попали пять мостов в городе Бендер-Хомейни в Иране

Fars: ВС США нанесли удары по пяти мостам в иранском городе Бендер‑Хомейни Fars: под удар ВС США попали пять мостов в городе Бендер-Хомейни в Иране

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов атаковали пять мостов в иранском портовом городе Бендер-Хомейни. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Накануне сообщалось, что количество жертв ударов США по городу Бендер-Хемир на юге Ирана выросло до семи человек.

Ранее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили о завершении очередной волны ударов по территории Ирана. Боевые действия начались 16 июля в 14.00 по восточному времени (21.00 мск) и были прекращены в 21.40 по времени восточного побережья США (04.40 мск 17 июля). По данным командования, американские военные нанесли удары по десяткам иранских военных объектов.