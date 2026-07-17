В CENTCOM сообщили о завершении очередной волны ударов по территории Ирана CENTCOM: США завершили очередную волну ударов по территории Ирана

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Боевые действия были прекращены в 21​​​.40 по времени восточного побережья США (04.40 мск пятницы)

Центральное командование США завершило очередную крупную волну ударов по Ирану сказано в публикации

По данным командования, американские военные нанесли удары по десяткам иранских военных объектов. Среди пораженных целей — пункты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объекты военной логистической инфраструктуры.

Новая волна ударов началась 16 июля в 14.00 по восточному времени (21.00 мск).

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил об атаке на позиции американских военных, находившихся на базе США Али аль-Салем в Кувейте.