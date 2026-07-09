Москва9 июлВести.Вооруженные силы США ударили по железнодорожному мосту, соединяющему Иран через Туркменистан с Россией и Китаем. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Сегодня утром США нанесли удар крылатыми ракетами по ... стратегически важному мосту на китайско-туркменско-иранском железнодорожном коридоре в уезде Ак-Кала провинции Голестанговорится в сообщении
При этом не уточняется, какие конкретно повреждения получил этот объект.
Ранее сообщалось о по меньшей мере 14 погибших и 78 раненых в результате новых ударов США по территории Ирана.