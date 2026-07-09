Fars: США нанесли удар по мосту, соединяющему Иран с Россией и Китаем

США ударили по мосту, соединяющему Иран с Россией и Китаем Fars: США нанесли удар по мосту, соединяющему Иран с Россией и Китаем

Москва9 июл Вести.Вооруженные силы США ударили по железнодорожному мосту, соединяющему Иран через Туркменистан с Россией и Китаем. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Сегодня утром США нанесли удар крылатыми ракетами по ... стратегически важному мосту на китайско-туркменско-иранском железнодорожном коридоре в уезде Ак-Кала провинции Голестан говорится в сообщении

При этом не уточняется, какие конкретно повреждения получил этот объект.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 14 погибших и 78 раненых в результате новых ударов США по территории Ирана.