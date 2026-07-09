Эксперт Цуканов: США не смогли вывести из строя стратегический мост в Иране

Эксперт Цуканов: США не удалось разрушить стратегический мост в Иране Эксперт Цуканов: США не смогли вывести из строя стратегический мост в Иране

Москва9 июл Вести.Американские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту Актекехан в иранской провинции Голестан, важной части коридора Китай – Туркменистан – Иран, используемого в том числе для российских грузов. Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Леонид Цуканов пояснил изданию KP.RU, что мост имеет большое значение для логистики Ирана, и США не удалось разрушить стратегический объект.

По словам Цуканова, этот участок ранее модернизировали в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь", что увеличило его пропускную способность. Поэтому маршрут активно использовался для перевозок из Китая и России.

После удара инженерная конструкция устояла, а повреждения железнодорожного полотна не носят необратимого характера. Иранская сторона уже приступила к восстановительным работам, поэтому в обозримой перспективе движение может быть возобновлено отметил эксперт

По словам Цуканова, удар был скорее политическим сигналом Вашингтона. США показали Тегерану, что знают ключевые транспортные артерии Ирана и при дальнейшей эскалации готовы выводить их из строя.

При этом каналы снабжения Исламской Республики сохраняются: морское сообщение продолжает работать, а полноценная блокада портов не возобновилась. Также открыты автомобильные маршруты через Пакистан, по которым Россия и Китай могут доставлять грузы без серьезного сокращения объемов.

Накануне армия США нанесла серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана. Военнослужащие Исламской Республики в ответ атаковали американские топливные хранилища на Ближнем Востоке. В результате американских обстрелов Ирана погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.

Днем 9 июля гостелерадио Ирана сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар десятью ракетами по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании.