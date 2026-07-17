Москва17 июл Вести.Планы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов экспортировать нефть в обход Ормузского пролива – это попытки оказать давление на Иран. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Андрей Бакланов.

По его словам, эти планы не новые, об этом размышляли и раньше. Но раз их не реализовали, значит, потенциально они не настолько эффективные, сказал Бакланов.

Сейчас ведь речь идет о том, что делать сегодня-завтра. А для реализации этих планов требуется довольно существенный временной зазор. Поэтому я думаю, это больше такие шантажные попытки поддавить … на иранцев. Ну, иранцы совершенно правы. Если будут новые пути следования, они будут по этим путям тоже бить, в том числе. Может быть, они и не будут давать даже разворачивать строительство каких-то новых объектов, которые позволили эффективно обходными путями транспортировать нефть сказал он

Ранее Андрей Бакланов заявил, что конфликт в Персидском заливе в ближайшей перспективе может достигнуть средней интенсивности.