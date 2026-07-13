Москва13 июл Вести.Удары Соединенных Штатов по территории провинции Бушер в Иране, где возводится одноименная атомная электростанция, нацелены на снижение российского влияния в области ядерной энергетики на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По его словам, США не могут не знать, что Россия помогает Ирану с возведением АЭС "Бушер", поэтому те удары, которые наносят американцы, – это попытки нанести поражение позициям Москвы, и это удар по желанию региональных стран развивать свою ядерную энергетику.

Бушер – дело принципа. Американцы прекрасно знают, что мы там работаем и работали, что у нас там очень амбициозный, очень важный проект. И что мы не только наступаем на пятки в области ядерной энергетики, а мы являемся в настоящее время ведущей международной силой, которая номинирует себя в качестве главного действующего лица развития всей системы международной атомной энергетики сказал Бакланов

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что любые удары по атомной электростанции "Бушер" могут иметь катастрофические последствия для стран Персидского залива.

12 июля агентство Mehr и телеканал Press TV заявили о новых сериях взрывов в расположенных на юге Ирана городах Бушер и Ассалуйе, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.