Ульянов: удары по АЭС "Бушер" могут иметь катастрофические последствия

В РФ предупредили о катастрофических последствиях в случае ударов по АЭС "Бушер" Ульянов: удары по АЭС "Бушер" могут иметь катастрофические последствия

Москва13 июл Вести.Любые удары по атомной электростанции (АЭС) "Бушер" могут иметь катастрофические последствия для стран Персидского залива. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал недавнюю атаку США на провинцию Бушер в Иране. В публикации, на которую ответил Ульянов, сообщается, что удар был нанесен всего в нескольких метрах от электростанции.

Любое нападение на ядерный объект является преступлением и грубым нарушением международного права. Удары по атомной электростанции "Бушер" могут иметь катастрофические последствия для государств Персидского залива. Их необходимо остановить сообщил Ульянов

12 июля агентство Mehr и телеканал Press TV заявили о новых сериях взрывов в расположенных на юге Исламской Республики городах Бушер и Ассалуйе на берегу Персидского залива, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.

Ранее агентство Nour News сообщило, что удары, которые были нанесены по южной территории Ирана 8 июля, не затронули атомную электростанцию в Бушере.