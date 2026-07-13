Москва13 июлВести.Любые удары по атомной электростанции (АЭС) "Бушер" могут иметь катастрофические последствия для стран Персидского залива. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал недавнюю атаку США на провинцию Бушер в Иране. В публикации, на которую ответил Ульянов, сообщается, что удар был нанесен всего в нескольких метрах от электростанции.
Любое нападение на ядерный объект является преступлением и грубым нарушением международного права. Удары по атомной электростанции "Бушер" могут иметь катастрофические последствия для государств Персидского залива. Их необходимо остановитьсообщил Ульянов
12 июля агентство Mehr и телеканал Press TV заявили о новых сериях взрывов в расположенных на юге Исламской Республики городах Бушер и Ассалуйе на берегу Персидского залива, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.
Ранее агентство Nour News сообщило, что удары, которые были нанесены по южной территории Ирана 8 июля, не затронули атомную электростанцию в Бушере.