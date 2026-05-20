Небензя: атаки на АЭС "Бушер" подвергли угрозе жизнь российских специалистов

Москва20 мая Вести.Противоправные действия в отношении Ирана, в том числе, атаки на атомную электростанцию (АЭС) "Бушер", создали угрозу жизни работающих на объекте российских специалистов.

На это указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, которое было посвящено обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Все эти противоправные и безрассудные действия не только поставили весь регион … на грань ядерной и радиологической катастрофы, но и создали угрозу безопасности, жизни и здоровью российских специалистов, работающих на данном объекте, а также их семей сказал дипломат

Небензя также обратил внимание на двойные стандарты со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который, по его словам, ни разу публично не осудил атаки на иранскую АЭС.

Ранее постпред прокомментировал удар по АЭС "Барака", расположенной на территории ОАЭ, обратив внимание, что это не первый эпизод атаки на мирный ядерный объект "в контексте нынешней эскалации на Ближнем Востоке".

Хотя указанный инцидент не привел к повышению радиационного фона в окрестностях атомной станции, опасность произошедшего умалять нельзя, продолжил Небензя.

Он подчеркнул, что атаки на мирные объекты атомной отрасли не должны совершаться ни в одной стране.