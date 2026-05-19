Москва19 мая Вести.Ситуация с атаками на ядерные объекты сегодня стала угрожающей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Он прокомментировал удар по атомной электростанции (АЭС) "Барака" в ОАЭ, отметив, что это не первый эпизод атаки на мирный ядерный объект "в контексте нынешней эскалации на Ближнем Востоке". Небензя напомнил, что в июне 2025 года Израиль и США нанесли прямые удары по объектам на территории Ирана.

Однако ситуация приобрела еще более угрожающий характер после 28 февраля 2026 года и начала американо-израильской агрессии против Ирана. В последние месяцы помимо большинства упомянутых объектов прямым ударом подвергалась еще и АЭС "Бушер", строящаяся и функционирующая при непосредственном участии Российской Федерации. Причем произошло это не раз и не два сказал он

Небензя напомнил, что атаки были осуществлены 17, 24, 27 марта и 4 апреля.