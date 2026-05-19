Небензя: нападения на объекты мирного атома недопустимы в любой стране

Москва19 мая Вести.Представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности организации, осудил нападение БПЛА на атомную электростанцию в ОАЭ и подчеркнул, что атаки на объекты мирного атома недопустимы.

Комментируя инцидент с ударом дрона по атомной электростанции "Барака" в ОАЭ, дипломат отметил, что хоть он не привел к повышению радиационного фона в окрестностях станции, однако опасность произошедшего умалять нельзя.

Позиция Российской Федерации по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности носит принципиальный и последовательный характер. Нападения на объекты мирного атома в любой стране мира, тем более те, что находятся под гарантиями МАГАТЭ, категорически недопустимы сказал Небензя

Постпред России при ООН подчеркнул, что подобные удары - нарушение международного права, в том числе гуманитарного, и настоял, что они не должны осуществляться ни при каких обстоятельствах.

17 мая в воздушное пространство ОАЭ вторгся дрон. Аппарат ударил по электрогенератору за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в регионе Эд-Дафра, после чего около станции начался пожар.

МИД России осудил произошедшее и подчеркнул, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке чревата дальнейшим разрушением региональной и глобальной безопасности.