Москва19 маяВести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проявил двойные стандарты, когда организация не отреагировала на атаки по территории АЭС "Бушер" в Иране. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Такая позиция ООН вызывает глубочайшее недоумение, подчеркнул дипломат.
Подобные двойные стандарты и попытки замалчивать грубейшие и опаснейшие нарушения международного права, особенно в столь чувствительном вопросе, категорически недопустимызаявил Небензя
Ранее постпред РФ подчеркнул, что атаки на мирные объекты атомной отрасли не должны совершаться ни в одной стране. Подобные акты агрессии должны быть повсеместно признаны недопустимыми.