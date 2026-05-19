Небензя осудил двойные стандарты Гутерриша после молчания ООН об атаках на АЭС

Москва19 мая Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проявил двойные стандарты, когда организация не отреагировала на атаки по территории АЭС "Бушер" в Иране. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Такая позиция ООН вызывает глубочайшее недоумение, подчеркнул дипломат.

Подобные двойные стандарты и попытки замалчивать грубейшие и опаснейшие нарушения международного права, особенно в столь чувствительном вопросе, категорически недопустимы заявил Небензя

Ранее постпред РФ подчеркнул, что атаки на мирные объекты атомной отрасли не должны совершаться ни в одной стране. Подобные акты агрессии должны быть повсеместно признаны недопустимыми.