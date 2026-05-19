МИД РФ осудил атаку на АЭС в ОАЭ Захарова: РФ осуждает действия тех, кто атаковал АЭС в ОАЭ

Москва19 мая Вести.Россия осуждает безрассудные и противоправные действиях тех, кто взял на прицел атомную электростанцию "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что опасность была создана преднамеренно, хотя нападение и не привело к изменению радиационного фона и жертвам.

Решительно осуждаем безрассудные и противоправные действия тех, кто, как и в случае с российскими и иранскими объектами ядерно-энергетической инфраструктуры, взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошел на эскалацию, чреватую дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности приведены слова Захаровой на сайте МИД РФ

Она также напомнила, что Совет Безопасности ООН уже квалифицировал подобные акции недопустимыми.

17 мая дрон, вторгшийся в воздушное пространство ОАЭ, поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в регионе Эд-Дафра. Из-за удара беспилотника начался пожар близ АЭС.