В ОАЭ расследуют атаку беспилотника на генератор у АЭС "Барака" Минобороны ОАЭ начало расследование атаки БПЛА на генератор у АЭС "Барака"

Москва17 мая Вести.Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) расследуют инцидент с ударом беспилотника по электрогенератору за пределами внутреннего периметра атомной электростанции (АЭС) "Барака".

17 мая 2026 года, эмиратские средства ПВО зафиксировали три беспилотника, которые вторглись в воздушное пространство страны со стороны западной границы. Два из них были успешно перехвачены, третий поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в регионе Эд-Дафра говорится в заявлении

Как уточнили в ведомстве, сейчас проводятся следственные действия, направленные "на установление источника атак", а подробности будут опубликованы после их завершения.

Удар по АЭС "Барака" может спровоцировать тяжкие последствия для всего Ближнего Востока. В случае осуществления атаки, радиоактивное загрязнение может распространиться на территории Ирака, Саудовской Аравии и Кувейта.