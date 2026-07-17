Москва17 июл Вести.В случае перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива у нефтяных монархий Персидского залива почти не останется альтернативных маршрутов. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он напомнил, что через этот пролив в день проходит до 9% мировых поставок нефти, при этом, если он будет перекрыт, то последней альтернативой для, например, Саудовской Аравии останется Суэцкий канал.

Порядка 9% мировых поставок нефти идет каждый день. Также идет поток контейнеровозов – до трети всех мировых контейнерных перевозок использует Баб-эль-Мандебский пролив. … Есть возможность поставлять часть нефти, например, для Саудовской Аравии, которая построила мощный нефтепровод Восток-Запад через Красное море. Из Красного моря есть два выхода: на север, Суэцкий канал, на юге – Баб-эль-Мандебский пролив. Если Баб-эль-Мандебский пролив работать не будет, можно предположить, что Саудовская Аравия сможет поставить часть через Суэцкий канал рассказал Митрахович

Эксперт отметил, что у ОАЭ более выгодная ситуация, поскольку страна имеет трубопровод до Оманского побережья, что позволяет ей транспортировать нефть без нужды прохода через Ормузский или Баб-эль-Мандебский проливы.

Что касается обходных нефтепроводов, которые есть у, допустим, у Ирана самого, то они в меньшей степени используются из-за американской блокады, и есть нефтепровод обходной у Эмиратов. Он часть эмиратской нефти выводит в Фуджейру. Фуджейра – это порт уже в Оманском заливе заявил Митрахович

Ранее движение "Ансар Алла" в Йемене выступило с угрозой перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Ранее хуситы уже вводили запрет на проход судов Израиля через Красное море.