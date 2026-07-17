Москва17 июл Вести.Хуситы имеют возможность перекрытия судоходства через Ормузский пролив, что вынудит страны Запада огибать Африку и проходить через Мыс Доброй Надежды для транспортировки нефти. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он [Баб-эль-Мандебский пролив] крайне важен, потому что, во-первых, при перекрытии Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила свою нефть частично через нефтепровод Восток-Запад, как раз-таки в Красное море. И те объемы, которые она теперь поставляет в Азию, в Индию, в Китай, в другие страны выходят из Красного моря - это трафик как раз-таки через Баб-эль-Мандебский пролив пролив. И если йеменские хуситы перекроют его для транзита саудовской нефти, то это все равно создаст проблемы при поставках на азиатские рынки рассказал Юшков

Он добавил, что в случае введения подобных ограничений цены на нефть увеличатся на $7-10 за баррель.

Для мирового судоходства это проблема, потому что все, что связано с западными странами …, уж тем более с Израилем, йеменские хуситы будут блокировать, атаковать, и таким судам придется идти вокруг Африки через Мыс Доброй Надежды. И в случае нефтяного трафика это приведет к удорожанию нефти возможно, там на $7-10 на каждый баррель объяснил Юшков

Эксперт также напомнил, что в случае начала активного конфликта у хуситов будет возможность атаковать саудовский порт Янбу, который производит 7 млн баррелей нефти в сутки.

[Движение "Ансар Алла"] сможет атаковать порт Янбу, который и является конечной точкой нефтепровода Восток-Запад по Саудовской Аравии и выводит на мировой рынок примерно 7 млн баррелей в сутки. Это много заявил Юшков

Ранее из Ирана прозвучал призыв к хуситам касательно перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива. По словам Тегерана, движение должно готовиться к активным действиям.