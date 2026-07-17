Москва17 июл Вести.Иран обратился к йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы) с просьбой подготовиться к перекрытию ключевых нефтяных артерий в Красном море, если США атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что хуситы уже разместили в районе Баб-эль-Мандебского пролива ракеты и БПЛА, и ждут приказа о начале операции.

Если Красное море будет закрыто для судоходства, пишет Reuters , то это будет новым ударом по мировому энергетическому рынку. После приостановки движения через Ормузский пролив Красное море стало одним из главных путей вывоза нефти из стран Персидского залива.

Один из региональных источников агентства, комментируя готовность хуситов к проведению операции, сказал, что любой человек с винтовкой может прервать движение судов, и для этого не нужны сложные ракетные системы.

Ранее йеменское движение "Ансар Алла"подтвердило, что находится в полной боевой готовности на случай обострения конфликта в регионе. Глава хуситов Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала Al Masirah предупредил, что обострение конфликта повлечет за собой серьезные региональные и мировые последствия.