Йеменские хуситы привели свои силы в полную боевую готовность

Москва18 мая Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) находится в полной боевой готовности на случай обострения конфликта в регионе, заявил глава хуситов Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала Al Masirah​​​.

Обострение конфликта повлечет за собой серьезные региональные и мировые последствия, отметил аль-Хуси.

В военном отношении мы полностью готовы ко всем событиям отметил глава хуситов

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что США отложили нападение на Иран по просьбе стран Персидского залива. При этом США оставляют свои войска в готовности для полномасштабного вторжения в Иран.

Трамп подчеркнул, что компромиссы с Тегераном не входят в его планы. Переговоры с Ираном продолжаются, и Трамп "не желает действовать глупо".