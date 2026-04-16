Хуситы, помогая Ирану, могут заблокировать перевозку нефти через Красное море

Москва16 апр Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в качестве помощи Ирану может перекрыть альтернативный канал поставок нефти в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитические материалы.

Уточняется, что Иран оказался перед сложной "стратегической головоломкой" на фоне ограничений, связанных с Ормузским проливом. Варианты дальнейшей эскалации конфликта несут значительные риски, поскольку могут привести к усилению боевых действий и срыву хрупкого перемирия с США и Израилем.

В этой ситуации, как отмечает телеканал, Иран может использовать свое влияние на хуситов, чтобы перекрыть альтернативный маршрут поставок нефти через Красное море.

Такой шаг станет сокрушительным ударом по мировой экономике и, безусловно, усилит политическое давление на [президента США Дональда] Трампа, так как война может выйти из-под контроля говорится в сообщении

Конфликт США и Израиля с Ираном, который начался 28 февраля, вызвал крупнейший в истории сбой на мировом энергетическом рынке, поскольку иранские угрозы судоходству остановили транзит примерно пятой части мировых поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

Морская блокада Ирана, согласно сообщению Центрального командования ВС США, началась 13 апреля и направлена на препятствование движению судов, следующих в порты Исламской Республики или от их берегов.