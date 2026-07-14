Хуситы пригрозили перекрыть еще один пролив и поднять цены на нефть до $200 Fars: хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Москва14 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило перекрыть еще один пролив — Баб-эль-Мандебский, подняв цены на нефть таким образом до 200 долларов за баррель. Об этом сообщило информационное агентство Fars.

Такое заявление сделал Член политического бюро движения Мухаммед аль-Фарх.

Баб-эль-Мандебский пролив и Ормузский пролив будут объединены в оперативный альянс, что приведет к беспрецедентному скачку цен на нефть до 200 долларов за баррель объявил Мухаммед аль-Фарх

До этого хуситы запретили израильским судам проходить через Красное море.

Позже они также предостерегли Израиль от продолжения военных действий в Ливане. Движение "Ансар Алла" предупредило, что не будет бездействовать на фоне продолжения эскалации со стороны Израиля. По словам хуситов, они находятся в состоянии постоянной готовности к любому развитию ситуации со стороны США и Израиля.