Москва14 июлВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило перекрыть еще один пролив — Баб-эль-Мандебский, подняв цены на нефть таким образом до 200 долларов за баррель. Об этом сообщило информационное агентство Fars.
Такое заявление сделал Член политического бюро движения Мухаммед аль-Фарх.
Баб-эль-Мандебский пролив и Ормузский пролив будут объединены в оперативный альянс, что приведет к беспрецедентному скачку цен на нефть до 200 долларов за баррельобъявил Мухаммед аль-Фарх
До этого хуситы запретили израильским судам проходить через Красное море.
Позже они также предостерегли Израиль от продолжения военных действий в Ливане. Движение "Ансар Алла" предупредило, что не будет бездействовать на фоне продолжения эскалации со стороны Израиля. По словам хуситов, они находятся в состоянии постоянной готовности к любому развитию ситуации со стороны США и Израиля.