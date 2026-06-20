Хуситы предупредили Израиль о последствиях в случае эскалации в Ливане

Хуситы предостерегли Израиль от любых шагов, ведущих к эскалации в Ливане Хуситы предупредили Израиль о последствиях в случае эскалации в Ливане

Москва20 июн Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) предостерегло Израиль от продолжения военных действий в Ливане. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление МИДа правительства хуситов.

Мы вновь предупреждаем враждебное израильское образование о недопустимости продолжения агрессии против Ливана, которая является вопиющим нарушением международного права и грубейшим нарушением меморандума о между Ираном и США отмечается в заявлении

Движение "Ансар Алла" предупредило, что не будет бездействовать на фоне продолжения эскалации со стороны Израиля. По словам хуситов, они находятся в состоянии постоянной готовности к любому развитию ситуации со стороны США и Израиля.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать удары по объектам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что операция стала ответом якобы на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны организации.