"Ведомости": цена нефти может превысить $100 на фоне ближневосточного конфликта "Ведомости": аналитики Kept повысили прогноз средней цены на нефть в 2026 году

Москва19 мая Вести.Средняя цена нефти эталонного сорта Brent в этом году может подняться на 14% к уровню предыдущего года и составить $78,6/барр. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании Kept.

В публикации отмечается, что исследование опирается на данные консенсус-прогноза порядка 40 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

Предыдущий консенсус-прогноз, появившийся в январе 2026 года, предполагал снижение цены на нефть на 10% к уровню прошлого года, до $62,1/барр. Таким образом, аналитики повысили прогнозную оценку на 27% говорится в материале

В Kept это объяснили влиянием вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном, результатом которого стала полная блокировка Ормузского пролива.

Партнер направления инвестиций и рынков капитала компании Kept Олег Жирнов отметил, что блокада пролива вызвала крупнейший шок предложения в истории. Он также обратил внимание на то, что даже после его открытия будет нужно некоторое время для того, чтобы устранить повреждения инфраструктуры и восстановить маршруты танкеров. А это означает, что премия в цене на нефть будет сохраняться на рынке как минимум еще один квартал после разблокировки пролива, добавил Жирнов

Именно физический дефицит нефти на мировом рынке стал причиной пересмотра прогнозов стоимости сырья. Других существенных факторов, способствующих росту цен сейчас нет подчеркнул эксперт

В обзоре говорится, что восстановление добычи может начаться в третьем квартале этого года, но фактическая динамика будет зависеть от хода конфликта на Ближнем Востоке. Если военные действия будут продолжаться во втором полугодии, то средняя цена нефти Brent в этом году может превысить $100/барр., говорят авторы исследования.

По предварительным прогнозам, последствия конфликта в Персидском заливе будут ощущаться и в 2027 году. В 2028 году, вероятнее всего, произойдет стабилизация цены на нефть, считают аналитики Kept.

По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, пока конфликт на Ближнем Востоке не урегулирован, дефицит предложения сохранится как минимум до четвертого квартала этого года.

Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко допускает рост стоимости сырья до $120–130/барр.

В свою очередь, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов полагает, что цены на энергоносители на мировом рынке могут начать снижаться во втором полугодии 2026 года – опять же, при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти в мире продолжают сокращаться. Он уточнил, что речь идет о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которыми обладают частные компании, заводы и трейдеры.