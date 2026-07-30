Москва30 июл Вести.Соединенным Штатам удалось достичь одной из своих целей на Ближнем Востоке – столкнуть между собой региональные державы и втянуть арабские страны в конфронтацию с Ираном. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По словам эксперта, эта задача оказалась для США более успешной, чем другие военные цели.

Есть вещи, которые американцам удались. Например, столкнуть лбами регионалов. Эта цель на ура прошла. Вы видите, что втягивается все больше в конфронтацию с Ираном арабских стран, они подтягивают вооружение, бить начинают по объектам и так далее. Вот эту линию Соединенных Штатов – разворотить регион, поставить на место амбициозные арабские богатые страны – и вот эта цель им удалась в большей мере, чем самые интригующие военные цели, о которых они говорили заявил Бакланов

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Удары завершились 29 июля в 22.00 по времени восточного побережья США (30 июля 05.00 мск).