В CENTCOM сообщили о завершении очередной серии ударов по Ирану CENTCOM: США завершили очередную волну ударов по Ирану

Москва30 июл Вести.Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Удары завершились 29 июля в 22.00 по времени восточного побережья США (30 июля 05.00 мск)

Силы Центрального командования нанесли удары по десяткам целей Корпуса стражей исламской революции в Иране, включая центры военного командования, объекты ракетного и беспилотного вооружения, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты. Цель ударов заключалась в дальнейшем снижении угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива сказано в сообщении

Началась новая серия ударов по Ирану в 20:00 по времени восточного побережья США (30 июля 03.00 мск). Уточнялось, что удары наносились в качестве ответной меры на попытку Ирана атаковать американских военных на Ближнем Востоке, предпринятую накануне.

О начале новой волны ударов по Ирану ранее также сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид.