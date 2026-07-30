В CENTCOM подтвердили нанесение новых ударов по Ирану

CENTCOM сообщил о новой серии ударов ВС США по Ирану В CENTCOM подтвердили нанесение новых ударов по Ирану

Москва30 июл Вести.Военные Соединенных Штатов Америки приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Силы США начали наносить удары по Ирану в 20:00 по времени восточного побережья США (03:00 мск 30 июля - прим. ред.) говорится в публикации на странице CENTCOM

Уточняется, что удары наносятся в качестве ответной меры на попытку Ирана атаковать американских военных на Ближнем Востоке, предпринятую накануне.

О начале новой волны ударов по Ирану ранее сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники написал о том, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с американским лидером Дональдом Трампом выразил сомнения по поводу возможности заключения сделки с Ираном. Нетаньяху и Трамп также обсудили возможность продолжения американской морской блокады и перехода к масштабным военным действиям против исламской республики.