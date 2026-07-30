ВС США наносят удары по объектам в Иране США начали новую серию ударов по Ирану

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану.

Об этом сообщил в соцсети X журналист портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Американские военные наносят авиаудары по Ирану говорится в публикации

Ранее американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон планирует нанести "очень мощные удары" по исламской республике.

Он подчеркнул, что не рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана в результате ударов Тегерана по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Трамп пообещал, что всегда будет наносить ответный удар.