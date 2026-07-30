Москва30 июлВести.Вооруженные силы (ВС) США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану.
Об этом сообщил в соцсети X журналист портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Американские военные наносят авиаудары по Ирануговорится в публикации
Ранее американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон планирует нанести "очень мощные удары" по исламской республике.
Он подчеркнул, что не рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана в результате ударов Тегерана по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Трамп пообещал, что всегда будет наносить ответный удар.