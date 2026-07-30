Трамп не намерен завершать конфликт с Ираном из-за ударов по американским базам

Трамп не будет завершать войну против Ирана из-за ударов по базам США Трамп не намерен завершать конфликт с Ираном из-за ударов по американским базам

Москва30 июл Вести.Трамп не рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана в результате ударов Тегерана по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Американский лидер заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Говоря о том, рассматривает ли он возможность отвода американских войск после иранских ударов, Трамп ответил отрицательно.

Я не усматриваю такого [сценария]... Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, да сказал глава Белого дома

Ранее Вашингтон и Эр-Рияд нанесли точечные удары по якобы связанным с Тегераном террористам, которые находятся в Ираке. По данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), американская и саудовская авиация атаковали несколько объектов материально-технического обеспечения и склады вооружений боевиков на востоке Ирака в ответ на "более чем 30 атак беспилотников, организованных КСИР за последние 72 часа".

В ночь на 29 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что запустил несколько баллистических ракет по авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании. Трамп, в свою очередь, пообещал снова "жестко ударить" по Ирану.