Москва30 июлВести.Трамп не рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана в результате ударов Тегерана по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Американский лидер заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Говоря о том, рассматривает ли он возможность отвода американских войск после иранских ударов, Трамп ответил отрицательно.
Я не усматриваю такого [сценария]... Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, дасказал глава Белого дома
Ранее Вашингтон и Эр-Рияд нанесли точечные удары по якобы связанным с Тегераном террористам, которые находятся в Ираке. По данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), американская и саудовская авиация атаковали несколько объектов материально-технического обеспечения и склады вооружений боевиков на востоке Ирака в ответ на "более чем 30 атак беспилотников, организованных КСИР за последние 72 часа".
В ночь на 29 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что запустил несколько баллистических ракет по авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании. Трамп, в свою очередь, пообещал снова "жестко ударить" по Ирану.