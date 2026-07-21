В США сообщили об окончании новой волны ударов по территории Ирана CENTCOM: армия США завершила очередную волну ударов по Ирану

Москва21 июл Вести.Военные США завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) в соцсети Х.

Указывается, что волна ударов завершилась 20 июля в 21.00 по времени Восточного побережья США (04.00 21 июля по мск).

Центральное командование США завершило очередной раунд ударов по Ирану сказано в сообщении

Американские войска нанесли удары по иранским военным командным центрам, средствам ВМС, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам ПВО, чтобы "ослабить способность Ирана продолжать атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив".

Новый раунд ударов по Ирану начался 20 июля в 16.00 по времени Восточного побережья США (23.00 по мск). Таким образом, это стало десятой ночью американских ударов по территории Исламской Республики.

В ночь на 20 июля американские военные также нанесли мощный удар по Ирану. По данным Центрального командования ВС США, были атакованы места хранения иранских ракет и беспилотников, средства ВМС, а также склады боеприпасов, коммуникационные сети и береговые пункты наблюдения.