CENTCOM перечислил атакованные в ходе 9-й волны ударов по Ирану цели CENTCOM: армия США завершила девятую волну ночных ударов по Ирану

Москва20 июл Вести.Американские военные завершили начатую в ночь на понедельник масштабную серию атак на Иран, которая стала девятой по счету.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Цели включали места хранения иранских ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения, уточняется в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.

О том, что в ночь на 20 июля американские войска нанесли мощный удар по Ирану, ранее также заявил резидент США Дональд Трамп.