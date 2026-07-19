CENTCOM заявило о завершении серии ударов ВС США по Ирану

США завершили серию ударов по Ирану CENTCOM заявило о завершении серии ударов ВС США по Ирану

Москва19 июл Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении очередного этапа военных операций на территории Ирана, в ходе которого американские силы наносили удары по ряду объектов.

В публикации на официальной странице CENTCOM в социальной сети X говорится, что данный раунд ударов стал восьмым по счету.

Командование уточнило, что в течение этих восьми ночей его силы поражали иранские военные объекты берегового наблюдения, системы противовоздушной обороны, средства военно-морского флота, а также склады с ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Одной из целей стали подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые, по утверждению командования, 17 июля совершили нападение на американских военнослужащих, дислоцированных в Иордании.

Ранее сообщалось, что Иран несколькими ударами по авиабазам США в Иордании нанес ущерб "значительному числу" вертолетов Black Hawk, стоимость каждого из которых оценивается примерно в 21 миллион долларов.