NYT: Иран повредил в Иордании много вертолетов США Black Hawk на $21 млн каждый

Ирану удалось подбить на базах военных США в Иордании вертолеты Black Hawk NYT: Иран повредил в Иордании много вертолетов США Black Hawk на $21 млн каждый

Москва19 июл Вести.Иран несколькими ударами по авиабазам США в Иордании нанес ущерб "значительному числу" вертолетов Black Hawk, стоимость каждого из которых оценивается примерно в 21 миллион долларов.

Об этом написала газета The New York Times (NYT), ссылаясь на американских военных.

Источники издания заявили, что за последнюю неделю иранские военные осуществили серию атак на объекты Соединенных Штатов в Иордании, включая расположенную на востоке страны базу имени принца Хасана, где находились многоцелевые вертолеты Black Hawk.

Ранее Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) подтвердило гибель двух военнослужащих в Иордании в результате удара с использованием баллистических ракет и беспилотников. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал случившееся "очень печальным", добавив, что они погибли "во благо страны".

В ночь на 19 июля Вооруженные силы США по приказу главы Белого дома приступили к очередной серии атак на территорию Исламской Республики.