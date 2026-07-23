В CENTCOM сообщили о завершении 12-го раунда ударов по Ирану

ВС США завершили 12-ю волну ударов по Ирану В CENTCOM сообщили о завершении 12-го раунда ударов по Ирану

Москва23 июл Вести.Центральное командование США (CENTCOM) заявило об окончании 12-й волны ударов по иранским целям. Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в социальной сети X.

Согласно данным командования, атаки прекратились в 5:30 по московскому времени.

По информации CENTCOM, Вооруженные силы США нанесли удары по объектам военно-морской инфраструктуры, хранилищам ракет и дронов, береговым пунктам наблюдения и средствам противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара США по пограничному переходу "Шаламче" на ирано-иракской границе.