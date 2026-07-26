Москва26 июл Вести.Есть ощущение, что настоящая конфронтация между Ираном и США еще не началась. Следующий этап их столкновения станет" частью глобального передела мира". Об этом заявил ИС "Вести" доктор политических наук, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков.

По его словам, в регионе поняли истинную цену обещаний США. Любые договоренности воспринимаются американцами как временная пауза. Окончание боевых действий используется для стягивания военных сил.

На сегодняшний день есть глубочайшее ощущение того, что наступает новая эпоха этой самой конфронтации. … Мир перестраивается: когда все против всех, а бывший гегемон не обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы реализовывать свои функции. [Президент США Дональд] Трамп … уже не помню сколько раз победил Иран, но это же не так. … В долгосрочной перспективе американцы своими действиями в регионе проигрывают. Они разрушают возможности для своего будущего в этом регионе. Даже одерживая малые победы, они не могут больше дальше рассчитывать на то, что все будет, как раньше. Это, наверное, самый главный для них удар. На фоне их ослабления им [США] нужно как-то выбираться из этого процесса, но не удается. Чтобы выбраться из этого процесса, предстоит либо погрузиться в него полностью, начав наземную операцию в Иране, либо столкнуть всех со всеми, что тоже исключать нельзя. Либо уйдя, поджав хвост, и согласившись с иранскими требованиями, что будет окончательной точкой в вот этой псевдоамерикоцентричной системе. И будет переходом к новому полицентричному миру сказал Аватков

В США вновь распорядились приостановить атаки по Ирану. В стране опасаются, что запасы военного оборудования могут окончательно истощиться. https://www.vesti.ru/ns/smi-tramp-priostanovil-udary-po-iranu-opasayas-istoshcheniya-zapasov-raket-pvo