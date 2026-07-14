Экономист объяснил причины неопределенности в конфликте на Ближнем Востоке США и Ирану выгодно сохранять неопределенность конфликта, считает экономист

Москва14 июл Вести.Соединенным Штатам и Ирану выгодно сохранять неопределенность в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке с точки зрения нефтяной промышленности. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Для США выгодно поддерживать высокие мировые цены на нефть в районе 80 долларов за баррель, подчеркнул экономист.

Это помогает поддерживать американскую сланцевую революцию, и в то же время перекрытие Ормуза стимулирует американские нефтяные компании для того, чтобы увеличить собственную добычу. … Поэтому вытеснение Саудовской Аравии, других монархий Персидского залива с нефтяного рынка, конечно, здесь США выгодно объяснил Андрианов

Иран также заинтересован в ограничении возможности поставок нефти для своих конкурентов в Персидском заливе, добавил экономист.

С другой стороны, Иран также заинтересован в том, чтобы поставлять свою нефть в другие страны, но при этом ограничить возможности поставок для своих конкурентов в Персидском заливе, для тех же Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов сказал он

Накануне президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Он сообщил, что 7 июля американские военные нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана".