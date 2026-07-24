Эксперт: действия хуситов могут ударить по рынку нефти Эксперт Юшков: действия хуситов могут повлиять на мировой рынок нефти

Москва24 июл Вести.Действия участников йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое объявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, могут сказаться на объемах нефти на мировом рынке. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

В [ближневосточный] конфликт вступают все новые и новые игроки, и йеменские хуситы даже подтвердили, что атаковали как минимум один танкер в Красном море, который заходил в Саудовскую Аравию. А Красное море как раз стало одной из альтернатив вывоза саудовской нефти. У них есть нефтепровод Восток-Запад с мощностью до 7 млн баррелей в сутки, и он приходит в порт Янбу на Красном море отметил он

Ранее удары по порту Янбу наносил Иран, теперь порт стал целью и для хуситов.

И если хуситам удастся хотя бы частично сократить погрузку в этом порту, если они смогут хотя бы сократить экспорт нефти там, то получится, что с мирового рынка еще дополнительные объемы уйдут. И это тоже толкает цены на нефть вверх отметил Юшков

Ранее дипломат Андрей Бакланов заявил, что хуситы, объявившие о начале морской блокады Саудовской Аравии, претендуют на новый политический статус.