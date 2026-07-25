Арабская коалиция сообщила об ударах по военным объектам в Йемене

Саудовская Аравия атаковала военные объекты хуситов в провинции Ходейда Арабская коалиция сообщила об ударах по военным объектам в Йемене

Москва25 июл Вести.Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда. Об этом говорится в заявлении официального представителя альянса Турки аль-Малики.

Он пояснил, что они представляли угрозу для судоходства в Красном море.

Удары были сосредоточены на законных военных целях..., связанных с угрозой судам в Красном море говорится в заявлении

При этом Аль-Малики подчеркнул, что коалиция не атаковала порт Ходейды, а сама военная операция к настоящему моменту завершена.

Ранее источник в местных органах власти Ходейды сообщил РИА Новости, что авиация Саудовской Аравии нанесла не менее пяти ударов по разным районам Ходейды на западе Йемена, что спровоцировало целую серию громких взрывов. Предполагается, что это сдетонировали склады с боеприпасами и вооружением.