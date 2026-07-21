Трамп заявил, что США примут меры в случае блокады хуситами Красного моря Трамп: США примут меры, если хуситы перекроют Красное море

Москва21 июл Вести.Вашингтон примет меры в случае блокады йеменскими хуситами Красного моря, заявил президент США Дональд Трамп.

Пока блокады не случилось, но это возможно. Но если такое произойдет, мы позаботимся об этом сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов

20 июля йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту Саны. Как сообщает подконтрольное повстанцам новостное агентство SABA, спустя сутки после начала блокады хуситы заявили о перехвате шести торговых судов.