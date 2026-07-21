Москва21 июлВести.Вашингтон примет меры в случае блокады йеменскими хуситами Красного моря, заявил президент США Дональд Трамп.
Пока блокады не случилось, но это возможно. Но если такое произойдет, мы позаботимся об этомсказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов
20 июля йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту Саны. Как сообщает подконтрольное повстанцам новостное агентство SABA, спустя сутки после начала блокады хуситы заявили о перехвате шести торговых судов.