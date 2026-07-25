Греческий комплекс ПВО в Саудовской Аравии отразил атаку двух ракет из Йемена

Греческая система ПВО в Саудовской Аравии перехватила две ракеты из Йемена Греческий комплекс ПВО в Саудовской Аравии отразил атаку двух ракет из Йемена

Москва25 июл Вести.Греческий комплекс ПВО Patriot, который размещен в Саудовской Аравии, перехватил две баллистические ракеты, запущенные из Йемена. По данным телеканала Skai, ракеты были нацелены на нефтеперерабатывающий завод в районе Янбу.

В материале со ссылкой на источники в Генеральном штабе национальной обороны Греции сообщается, атака была отражена в субботу, 25 июля, в 07.15 (время совпадает с московским).

Батарея ПВО с ракетами Patriot Сил обороны Греции в Саудовской Аравии (ELDYSA) в рамках участия в миссии международной инициативы "Концепция интегрированной противоракетной обороны (IAMD)" по поддержке противовоздушной обороны Королевства Саудовская Аравия отразила со 100-процентным успехом нападение из Йемена говорится в сообщении

Там также отмечается, что ELDYSA продолжает свою миссию в обычном режиме.

Ранее стало известно, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда в Йемене. Как следует из заявления официального представителя альянса Турки аль-Малики, атакованные цели представляли угрозу для судоходства в Красном море. При этом отмечалось, что коалиция не атаковала порт Ходейды.