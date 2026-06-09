Израиль сообщил о перехвате "подозрительной воздушной цели", летевшей из Йемена ЦАХАЛ: Израиль сбил "подозрительную воздушную цель", запущенную из Йемена

Москва9 июн Вести.Армия обороны Израиля заявила о перехвате подозрительной воздушной цели, запущенной из Йемена.

В ночь на вторник израильские военные сообщали о воздушной тревоге в ряде районов на севере и юге еврейского государства.

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, "после сирен, прозвучавших некоторое время назад в связи с проникновением вражеского летательного аппарата в район Эйлата, была перехвачена подозрительная воздушная цель из Йемена".

Вечером 7 июня июня военные Ирана выпустили несколько ракет по северным районам Израиля. Эти удары были нанесены спустя несколько часов после того, как в Тегеране пообещали отреагировать на недавнюю израильскую атаку на пригород столицы Ливана.

Затем Армия обороны Израиля сообщила об обстреле военных объектов в центральной и западной частях Исламской Республики, после чего Иран возобновил атаки на израильские территории, но уже к середине дня 8 июня стало известно о прекращении ударов.

Как подчеркнули в центральном штабе военного командования иранских Вооруженных сил "Хатам аль-Анбия", военная операция против Израиля будет возобновлена, если ЦАХАЛ продолжит обстреливать Ливан.

По данным телеканала Al Masirah, в понедельник йеменские хуситы, поддерживающие Иран в его конфликте с США и Израилем, объявили о полном запрете на проход через Красное море для израильских судов.