Хуситы заявили об ударе по нефтяным объектам Саудовской Аравии

Хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии Хуситы заявили об ударе по нефтяным объектам Саудовской Аравии

Москва27 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По словам представителя движения, целью атаки стали объекты, через которые нефть с востока страны доставляли к морским портам.

Был нанесен удар по ряду чувствительных целей и пунктов снабжения и транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в [порт] Янбу с использованием нескольких беспилотников уточнил Сариа

Он также заявил, что атака стала ответом на предполагаемое нарушение воздушного пространства Йемена саудовскими беспилотниками.

Ранее йеменские хуситы заявили, что ударили десятками беспилотников и ракет по портовым городам Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии. В частности, под обстрел попали объекты нефтяной компании Saudi Aramco.