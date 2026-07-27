Москва27 июлВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
По словам представителя движения, целью атаки стали объекты, через которые нефть с востока страны доставляли к морским портам.
Был нанесен удар по ряду чувствительных целей и пунктов снабжения и транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в [порт] Янбу с использованием нескольких беспилотниковуточнил Сариа
Он также заявил, что атака стала ответом на предполагаемое нарушение воздушного пространства Йемена саудовскими беспилотниками.
Ранее йеменские хуситы заявили, что ударили десятками беспилотников и ракет по портовым городам Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии. В частности, под обстрел попали объекты нефтяной компании Saudi Aramco.