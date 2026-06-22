Индекс РТС обвалился ниже 1000 пунктов впервые за полгода Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют снижение в ходе дневных торгов

Москва22 июн Вести.Индекс РТС (RTSI), один из основных российских фондовых показателей, на торгах в понедельник обвалился ниже уровня в 1000 пунктов (п.) впервые с 19 ноября 2025 года. Об этом сообщает РБК.

По состоянию на 16:13 по московскому времени, снижение замедлилось до 2,9%, и индекс РТС восстановился до 1007,9 пункта.

Авторы материала со ссылкой на специалистов БКС "Мир Инвестиций" пишут, что после сильного падения рынок акций возьмет передышку, но оснований для уверенного разворота эксперты не видят. В материале сказано, что поводов ожидать скорый конец конфликта с Украиной пока нет, рубль крепок, а цикл смягчения денежно-кредитной политики замедлен.

В свою очередь ТАСС уточняет, что индекс Мосбиржи к 10:16 по московскому времени практически находился на уровне 2 404,71 пункта (-0,65%).

Индекс РТС (Russian Trading System - Российская торговая система), как и индекс Мосбиржи, рассчитывается по одним и тем же акциям. Но ключевая особенность в том, что индекс РТС рассчитывается в американских долларах по текущему курсу, поэтому на его динамику оказывает влияние не только движение цен акций, но и курс рубля.

В апреле индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 января.