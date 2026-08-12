Доля акций в активах россиян упала до минимума с 2020 года Вложения россиян в акции сократились на 1,2 трлн рублей

Москва12 авг Вести.Доля вложений в акции российских компаний в активах российских домохозяйств к 1 июля 2026 года снизилась до 3,6%, что является минимальным значением с весны 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Так, с начала года показатель сократился на 0,9 процентного пункта. Такое падение оказалось сильнее, чем после обвала российского рынка в феврале-марте 2022 года и во время коррекции осенью того же года.

В абсолютном выражении за январь-июнь вложения домохозяйств в акции российских компаний уменьшились на 1,2 трлн рублей. Это максимальное сокращение за полугодие с 2018 года, когда ЦБ начал раскрывать соответствующую статистику.

Кроме того, на динамику повлияли как снижение стоимости российских бумаг, так и продажи со стороны инвесторов. За первое полугодие чистый отток средств из акций достиг почти 200 млрд рублей – максимального уровня за время наблюдений.

Ранее РБК стало известно, что в июле российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей, что стало максимальным месячным оттоком в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года.