Москва15 июл Вести.Ниже уровня 90 рублей упали акции "Газпрома" на Московской бирже. Цена акций на 14 часов 25 минут составляла 89.67 рубля за одну ценную бумагу. Это уровень ноября 2008 года. 20 ноября 2008 года такая цена была зафиксирована на биржевых торгах.

С начала года падение стоимости акций компании составило 25,97%, следует из данных Мосбиржи.

Через пять минут после рекордного падения акции "Газпрома" резко подорожали до уровня 91,08 рубля, а затем цена акций вновь стала снижаться. На 16 часов за акции газового концерна на бирже давали 90 рублей 17 копеек.

На конец прошлого года общий долг компании сохранялся на уровне 2024 года и не превышал 6,7 триллиона рублей. Акционеры "Газпрома" 29 июня одобрили отказ компании от выплаты дивидендов за 2025 год. Таким образом "Газпром" уже четыре года подряд не выплачивает бонусы по своим акциям.

Чистая прибыль ПАО "Газпром" в прошлом году по МСФО выросла на 7% и достигла 1,3 триллиона рублей. Выручка компании при этом упала на 9% до 9,8 триллиона рублей. При этом до 1 октября 2026 года иностранные потребители могут оплачивать газовые поставки российской компании сразу в нескольких банках. Председатель правления компании Алексей Миллер констатировал, что мировое потребление природного газа в 2025 году достигло рекордного уровня - 4,3 триллиона кубометров.