Путин продлил разрешение платить за газ из РФ не только через Газпромбанк

Иностранцы смогут оплачивать российский газ в ряде банков до 1 октября Путин продлил разрешение платить за газ из РФ не только через Газпромбанк

Москва15 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает до 1 октября 2026 года возможность для иностранных покупателей из недружественных стран оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранные лица смогут проводить оплату через другие российские кредитные организации, помимо Газпромбанка.

Внести в Указ… изменение, заменив … словами "До 1 октября 2026 года" говорится в документе

Изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172, который устанавливает специальный порядок исполнения обязательств перед российскими поставщиками природного газа.

Прежде срок действия этой нормы истекал 1 июля.

Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов сообщил, что серьезное повышение цен на газ в мире положительно влияет на экономику России. Кроме того, в политическом плане Россия получает возможность планировать новые рынки сбыта.