Москва15 июнВести.Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает до 1 октября 2026 года возможность для иностранных покупателей из недружественных стран оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Иностранные лица смогут проводить оплату через другие российские кредитные организации, помимо Газпромбанка.
Внести в Указ… изменение, заменив … словами "До 1 октября 2026 года"говорится в документе
Изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172, который устанавливает специальный порядок исполнения обязательств перед российскими поставщиками природного газа.
Прежде срок действия этой нормы истекал 1 июля.
Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов сообщил, что серьезное повышение цен на газ в мире положительно влияет на экономику России. Кроме того, в политическом плане Россия получает возможность планировать новые рынки сбыта.