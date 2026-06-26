Путин продлил неприменение условия потолка цен для нефти РФ до конца 2027 года

Путин продлил запрет поставлять нефть и нефтепродукты РФ по потолку цен Путин продлил неприменение условия потолка цен для нефти РФ до конца 2027 года

Москва26 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин продлил на полтора года срок действия запрета на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Нормативный акт вносит изменения в указ президента от 27 декабря 2022 года "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты".

Внести в указ президента Российской Федерации…изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2026 г." словами "до 31 декабря 2027 г." говорится в документе

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность временной заморозки механизма пересмотра потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен на энергоресурсы.