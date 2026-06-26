Москва26 июнВести.Президент РФ Владимир Путин продлил на полтора года срок действия запрета на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.
Нормативный акт вносит изменения в указ президента от 27 декабря 2022 года "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты".
Внести в указ президента Российской Федерации…изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2026 г." словами "до 31 декабря 2027 г."говорится в документе
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность временной заморозки механизма пересмотра потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен на энергоресурсы.