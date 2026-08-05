Москва5 авгВести.Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении физических лиц и российских филиалов иностранных компаний из действия специального порядка расчетов с кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В указе отмечается, что спецрежим исполнения обязательств перед такими иностранными кредиторами теперь не распространяется на две конкретные категории: частных лиц и зарегистрированные в РФ филиалы и постоянные представительства зарубежных организаций.
Ранее Путин подписал указ, устанавливающий судебный механизм лишения права на обратный выкуп акций иностранных инвесторов, покинувших РФ в 2022 году - после начала специальной военной операции на Украине.