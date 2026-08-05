Путин внес изменения в спецрежим расчетов с кредиторами из недружественных стран

Путин исключил физлиц из спецрежима расчетов с недружественными странами Путин внес изменения в спецрежим расчетов с кредиторами из недружественных стран

Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении физических лиц и российских филиалов иностранных компаний из действия специального порядка расчетов с кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В указе отмечается, что спецрежим исполнения обязательств перед такими иностранными кредиторами теперь не распространяется на две конкретные категории: частных лиц и зарегистрированные в РФ филиалы и постоянные представительства зарубежных организаций.

Ранее Путин подписал указ, устанавливающий судебный механизм лишения права на обратный выкуп акций иностранных инвесторов, покинувших РФ в 2022 году - после начала специальной военной операции на Украине.