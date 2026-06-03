Москва3 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяются обязательства уведомлять миноритариев о продаже по ускоренной процедуре акций или долей компаний и предприятий. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов.

Аналогичное изменение касается преимущественного права покупки доли в ООО.

Теперь проведение торгов в электронном виде должно быть завершено в максимально сжатые сроки. Прием заявок составляет 5 рабочих дней, а сам аукцион должен пройти уже на следующий день после утверждения состава участников.

Продажу федерального имущества от имени РФ организуют ПАО "Банк ПСБ" или Росимущество.

Ранее Росимущество объявило, что проведет отбор организатора продажи 23,76% акций компании "Аэрофлот" от имени государства.