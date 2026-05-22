Москва22 мая Вести.Росимущество объявило, что проведет отбор организатора продажи 23,76% акций компании "Аэрофлот" от имени государства, сообщило ведомство на официальном сайте.

Заявки принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года.

Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества говорится в заявлении Росимущества

Ранее Росимущество выставило на голландский аукцион активы ПАО "Южуралзолото", принадлежавшие "золотому королю" Константину Струкову. Начальная стоимость доли бизнесмена в ЮГК в размере 67,25% оценивается в 162,02 млрд рублей.