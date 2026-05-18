Москва18 маяВести.Росимущество приняло решение провести повторный аукцион по продаже группы компаний "Южуралзолото". Он состоится 26 мая 2026 года.
Как сообщает ТАСС, снижение цены на голландском аукционе может составить до 50%.
Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 25 мая 2026 года. Итоги голландского аукциона будут подведены 26 мая 2026 годаотметили в пресс-службе агентства
Ранее стало известно, что проведенный 18 мая электронный аукцион по продаже активов ЮГК был признан несостоявшимся. Причиной этому стало отсутствие заявок.
В Росимуществе также заявили, что шаг голландского аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3 240 400 760,02 рублей).
Участникам торгов необходимо будет подать заявку на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов.
Изначально совокупную стоимость активов ЮГК оценили в 162 020 038 001 рублей. На этот раз речь идет о сумме до 81 010 019 000,5 рублей.