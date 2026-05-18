Росимущество объявило дату новых торгов по продаже ЮГК Повторный аукцион по продаже группы компаний "Южуралзолото" пройдет 26 мая

Москва18 мая Вести.Росимущество приняло решение провести повторный аукцион по продаже группы компаний "Южуралзолото". Он состоится 26 мая 2026 года.

Как сообщает ТАСС, снижение цены на голландском аукционе может составить до 50%.

Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 25 мая 2026 года. Итоги голландского аукциона будут подведены 26 мая 2026 года отметили в пресс-службе агентства

Ранее стало известно, что проведенный 18 мая электронный аукцион по продаже активов ЮГК был признан несостоявшимся. Причиной этому стало отсутствие заявок.

В Росимуществе также заявили, что шаг голландского аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3 240 400 760,02 рублей).

Участникам торгов необходимо будет подать заявку на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов.

Изначально совокупную стоимость активов ЮГК оценили в 162 020 038 001 рублей. На этот раз речь идет о сумме до 81 010 019 000,5 рублей.