Москва20 апрВести.Росимущество оценило стоимость продажи золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) в 140,4 миллиарда рублей, следует из заявления на сайте ведомства.
По данным Росимущества, к настоящему моменту завершена оценка 67,2% акций компании и других предприятий, входящих в группу ЮГК.
Совокупная рыночная стоимость активов оценена в 162 020 038 001 рублей: ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (67,2% акций) в 140 436 801 000 рублейговорится в публикации
Росимущество подготовило, как утверждается, соответствующий проект распоряжения правительства РФ, предусматривающий продажу активов группы ЮГК на открытых торгах. Уточняется, что их проведение ожидается в начале мая текущего года.
Торги пройдут в сокращенные сроки.