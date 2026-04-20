Росимущество готовится к продаже группы "Южуралзолото" Росимущество оценило стоимость продажи ПАО "Южуралзолото" в 140,4 млрд рублей

Москва20 апр Вести.Росимущество оценило стоимость продажи золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) в 140,4 миллиарда рублей, следует из заявления на сайте ведомства.

По данным Росимущества, к настоящему моменту завершена оценка 67,2% акций компании и других предприятий, входящих в группу ЮГК.

Совокупная рыночная стоимость активов оценена в 162 020 038 001 рублей: ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (67,2% акций) в 140 436 801 000 рублей говорится в публикации

Росимущество подготовило, как утверждается, соответствующий проект распоряжения правительства РФ, предусматривающий продажу активов группы ЮГК на открытых торгах. Уточняется, что их проведение ожидается в начале мая текущего года.

Торги пройдут в сокращенные сроки.